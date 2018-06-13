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'dan kötü haber

Senegalli cu ’ya imzayı attı. Böylece ’a dönme ihtimali sona erdi

Demba Badan kötü haber
Beşiktaş'ta Demba Ba umutları tamamen sona erdi. Bir süredir Siyah- Beyazlı takıma geri dönme ihtimali olan Senegalli cu kulüplerinden Shanghai Shenhua'ya imza attı. Böylece Yönetimi'nin son ana kadar beklemesi bir işe yaramadı. Bu gelişme Beşiktaş taraftarını da çok üzdü.

ÇİNLİ TARAFTAR KARŞILADI
Bu arada Çinli taraftarlar yıldız oyuncuyu karşılamak için havaalanına akın etti. Senegalli futbolcu yeni takımında başarılı olacağına inandığını ifade ederek, "Futbol hayatımın en iyi günlerini yaşamak istiyorum" ifadesini kullandı.


YAPILAN UĞRAŞLAR BOŞA ÇIKTI
Beşiktaş Yönetimi son ana kadar 'dan umudunu kesmemişti. Ancak dünkü haberden sonra Demba Ba defteri kapandı.
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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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