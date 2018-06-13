Buvac geliyor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor… Başkan Ali Koç'un seçimi kazandıktan sonra ilk iş olarak göreve getirdiği sportif direktör Damien Comolli'nin, teknik direktörlük görevi için Liverpool'da Jürgen Klopp'un yardımcılığını yapan Zeljko Buvac ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.
FENERBAHÇE'YE "EVET" DEDİ
COMOLLI'nin bir süredir görüşme halinde olduğu 57 yaşındaki Buvac'ın Fenerbahçe'nin teklifine "Evet" dediği öğrenildi. 17 yıldır Klopp'un yardımcılığını yapan Buvac, F.Bahçe'den haber beklemeye başladı.
SON KARAR HENÜZ VERİLMEDİ
BUVAC'la anlaşan Comolli'nin ünlü bir hoca ile daha temasta olduğu ve buradan gelecek cevaba göre yol haritası çizileceği öğrenildi. Bu isimle anlaşma sağlanılamazsa Zeljko Buvac, İstanbul'a davet edilecek.
COMOLLİ VE KOÇ BULUŞACAK
COMOLLI ile başkan Ali Koç'un bugün detaylı bir toplantı yapacağı da öğrenildi. Fransız sportif direktörün Buvac hakkında başkan Koç'a çok detaylı bir sunum gerçekleştireceği ifade ediliyor
KOCAMAN'A SICAK BAKIYORDU
F.BAHÇE Sportif Direktörü Comolli'nin Aykut Kocaman'la devam edilmesi yönünde yumuşadığı ve bu yönde yönetime rapor sunduğu da ortaya çıktı. Yönetim, Kocaman'a sıcak bakmayınca Buvac ile anlaşma sağlandı.
FENERBAHÇE'YE "EVET" DEDİ
COMOLLI'nin bir süredir görüşme halinde olduğu 57 yaşındaki Buvac'ın Fenerbahçe'nin teklifine "Evet" dediği öğrenildi. 17 yıldır Klopp'un yardımcılığını yapan Buvac, F.Bahçe'den haber beklemeye başladı.
SON KARAR HENÜZ VERİLMEDİ
BUVAC'la anlaşan Comolli'nin ünlü bir hoca ile daha temasta olduğu ve buradan gelecek cevaba göre yol haritası çizileceği öğrenildi. Bu isimle anlaşma sağlanılamazsa Zeljko Buvac, İstanbul'a davet edilecek.
COMOLLİ VE KOÇ BULUŞACAK
COMOLLI ile başkan Ali Koç'un bugün detaylı bir toplantı yapacağı da öğrenildi. Fransız sportif direktörün Buvac hakkında başkan Koç'a çok detaylı bir sunum gerçekleştireceği ifade ediliyor
KOCAMAN'A SICAK BAKIYORDU
F.BAHÇE Sportif Direktörü Comolli'nin Aykut Kocaman'la devam edilmesi yönünde yumuşadığı ve bu yönde yönetime rapor sunduğu da ortaya çıktı. Yönetim, Kocaman'a sıcak bakmayınca Buvac ile anlaşma sağlandı.
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