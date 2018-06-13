;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Fernandao Al Wehda’da
  2. Fener’e Kongolu forvet

geliyor

Sarı-Lacivertliler’in sportif direktörü , teknik direktörlük görevi için Zeljko ile söz kesti. 57 yaşındaki teknik adam, imza için ’den haber bekliyor. Comolli'nin dünyaca ünlü bir teknik adamla daha temasta olduğu öğrenildi. Eğer bu isimle anlaşma sağlanılamazsa Buvac, cuma günü 'a davet edilecek...

Buvac geliyor
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor… Başkan Ali Koç'un seçimi kazandıktan sonra ilk iş olarak göreve getirdiği sportif direktör Damien Comolli'nin, teknik direktörlük görevi için Liverpool'da Jürgen Klopp'un yardımcılığını yapan Zeljko Buvac ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE'YE "EVET" DEDİ
COMOLLI'nin bir süredir görüşme halinde olduğu 57 yaşındaki Buvac'ın 'nin teklifine "Evet" dediği öğrenildi. 17 yıldır Klopp'un yardımcılığını yapan , F.Bahçe'den haber beklemeye başladı.

SON KARAR HENÜZ VERİLMEDİ
BUVAC'la anlaşan Comolli'nin ünlü bir hoca ile daha temasta olduğu ve buradan gelecek cevaba göre yol haritası çizileceği öğrenildi. Bu isimle anlaşma sağlanılamazsa Zeljko Buvac, 'a davet edilecek.

COMOLLİ VE KOÇ BULUŞACAK
COMOLLI ile başkan Ali Koç'un bugün detaylı bir toplantı yapacağı da öğrenildi. Fransız sportif direktörün Buvac hakkında başkan Koç'a çok detaylı bir sunum gerçekleştireceği ifade ediliyor

KOCAMAN'A SICAK BAKIYORDU
F.BAHÇE Sportif Direktörü 'nin Aykut Kocaman'la devam edilmesi yönünde yumuşadığı ve bu yönde yönetime rapor sunduğu da ortaya çıktı. Yönetim, Kocaman'a sıcak bakmayınca Buvac ile anlaşma sağlandı.
Etiketler: , , ,
  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ