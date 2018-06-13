Aboubakar harekatı

Beşiktaş Aboubakar defterini yeniden açtı. Siyah-Beyazlı takımda önceki sezon kiralık olarak forma giyen Kamerunlu golcü gösterdiği başarılı performansla Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu. Yönetim Porto ile temasa geçerek Aboubakar'ın bir sezon kiralanması teklifinde bulund
PORTO KİRALANMASINA KARŞI
Porto'nun transfer politikası doğrultusunda satılması planlanan Kamerunlu futbolcunun kiralanma teklifi Portekiz kulübü tarafından kabul edilmedi. Porto, Aboubakar'ı ancak satabileceğini bildirdi.
YÖNETİM GELİŞMELERİ BEKLİYOR
Beşiktaş Yönetimi Aboubakar'ı yüksek maliyeti nedeniyle satın almaya sıcak bakmıyor. Ancak Negredo ve Vagner Love'un satılması durumunda Aboubakar'ın bonservisiyle alınması gündeme gelecek.
YENİ BİR TEKLİF SUNULACAK
Porto'nun Aboubakar konusundaki tavrına rağmen yönetimin önümüzdeki günlerde Kamerunlu futbolcu için yeni bir teklif sunması bekleniyor. Aboubakar'ın da Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenildi.
PORTO KİRALANMASINA KARŞI
Porto'nun transfer politikası doğrultusunda satılması planlanan Kamerunlu futbolcunun kiralanma teklifi Portekiz kulübü tarafından kabul edilmedi. Porto, Aboubakar'ı ancak satabileceğini bildirdi.
YÖNETİM GELİŞMELERİ BEKLİYOR
Beşiktaş Yönetimi Aboubakar'ı yüksek maliyeti nedeniyle satın almaya sıcak bakmıyor. Ancak Negredo ve Vagner Love'un satılması durumunda Aboubakar'ın bonservisiyle alınması gündeme gelecek.
YENİ BİR TEKLİF SUNULACAK
Porto'nun Aboubakar konusundaki tavrına rağmen yönetimin önümüzdeki günlerde Kamerunlu futbolcu için yeni bir teklif sunması bekleniyor. Aboubakar'ın da Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenildi.
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