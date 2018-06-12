Giuliano için bastırıyorlar Wolfsburg’un inadı inat

F.Bahçe yönetimi güçlü bir takım oluşturmak için yoğun bir çaba sarfederken, diğer taraftan da Sarı-Lacivertli ekibin yıldızlarına da talipler var. Geçen sezon Play-out maçlarıyla Bundesliga'da küme düşmekten kurtulan Wolfsburg, yeni dönemde korkulu rüya görmemek için şimdiden transfer hamlelerine başladı.
ALMANYA'YI İSTİYOR
F.Bahçe'ye Zenit'ten transfer olmasına rağmen kariyerini Almanya'da sürdürmek istediğini belirten Giuliano için Almanlar tekrar harekete geçti. Wolfsburg'un teklifinin 10 milyon Euro olacağı, F.Bahçe yönetiminin ise 12 milyon Euro isteyeceği öğrenildi. Giuliano'dan gelecek para yine transferde kullanılacak.
ALMANYA'YI İSTİYOR
F.Bahçe'ye Zenit'ten transfer olmasına rağmen kariyerini Almanya'da sürdürmek istediğini belirten Giuliano için Almanlar tekrar harekete geçti. Wolfsburg'un teklifinin 10 milyon Euro olacağı, F.Bahçe yönetiminin ise 12 milyon Euro isteyeceği öğrenildi. Giuliano'dan gelecek para yine transferde kullanılacak.
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