Fernandes geliyor

Kartal'dan Fernandes atağı... Siyah- Beyazlı takımda 2010- 2014 yılları arasında forma giyen Portekizli futbolcu yeniden yuvaya dönebilir. Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona eren Fernandes yeniden Beşiktaş forması giymeye hazırlanıyor.



​3 SENELİK SÖZLEŞME

Fernandes Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'le bir görüşme gerçekleştirdi. 2 tarafın 3 yıllık sözleşme için anlaştığı öğrenildi.



​YILLIK ÜCRET İÇİN GÖRÜŞÜLÜYOR

Beşiktaş ile Fernandes arasında yapılan görüşmede yıllık ücret konusunda henüz bir uzlaşma olmadı. Ancak iki taraf arasında bir uçurum olmadığı ve anlaşmanın çok yakın olduğu gelen bilgiler arasında.



​112 MAÇTA 20 GOL KAYDETMİŞTİ

TEKNİK Direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği Portekizli futbolcu Manuel Fernandes 2010- 2014 yılları arasında Beşiktaş forması ile çıktığı 112 maçta 20 gol ve 21 asistlik bir katkı sağlamıştı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN ONAY ALINDI

Beşiktaş Yönetimi'nin Fernandes'in transferi için Şenol Güneş'ten onay aldığı öğrenildi. Portekizli futbolcu 2014 yılında sözleşmesi sona erince Beşiktaş'tan ayrılmış ve Siyah- Beyazlı yönetim bu oyuncu için bonservis bedeli alamamıştı. Fernandes'le anlaşma sağlanırsa Portekizli 4 yıl sonra dönmüş olacak.