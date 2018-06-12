Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Senegalli golcü Demba Ba Shanghai Shenhua kulübüne resmen transfer oldu. Sözleşme imzalamak için Çin'e giden yıldız golcü uçakta kabin memuru ve yeni takımının atkısıyla birlikte poz verdi.. Demba Ba geçtiğimiz sezon Göztepe'de kiralık olarak forma giymişti.