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Çin ekibi 'ya transfer oldu

Transfer döneminde adı sık sık 'la anılan , kulübüne transfer oldu.

İşte Demba Banın yeni takımı

'ın da transfer gündeminde yer alan Senegalli golcü kulübüne resmen transfer oldu. Sözleşme imzalamak için Çin'e giden yıldız golcü uçakta kabin memuru ve yeni takımının atkısıyla birlikte poz verdi.. Demba Ba geçtiğimiz sezon Göztepe'de kiralık olarak forma giymişti.

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  • 12 Haziran 2018, Salı 14:27
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