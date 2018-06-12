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’e destek

Son günlerde eleştirelen genç yıldıza sahip çıktılar

Abdülkadir Ömür’e destek

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve taraftarlar, bazı televizyon yorumcuları tarafından eleştirilen Abdülkadir Ömür'e sahip çıktı. Başkan , sosyal medya hesabından Abdülkadir'in fotoğrafını paylaşırken, taraftarlar da genç yıldıza destek verdiler.

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