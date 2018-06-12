Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve taraftarlar, bazı televizyon yorumcuları tarafından eleştirilen Abdülkadir Ömür'e sahip çıktı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, sosyal medya hesabından Abdülkadir'in fotoğrafını paylaşırken, taraftarlar da genç yıldıza destek verdiler.
Abdülkadir Ömür’e destek
Son günlerde eleştirelen genç yıldıza sahip çıktılar
Etiketler: Abdülkadir Ömür , Trabzonspor , Ahmet Ağaoğlu
- 12 Haziran 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.