Abdülkadir Ömür’e destek

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve taraftarlar, bazı televizyon yorumcuları tarafından eleştirilen Abdülkadir Ömür'e sahip çıktı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, sosyal medya hesabından Abdülkadir'in fotoğrafını paylaşırken, taraftarlar da genç yıldıza destek verdiler.