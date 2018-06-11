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Jose kalmak istiyor

, geçen sezon sakatlığının etkisini atlattıktan sonra etkili olmuştu.

Jose Fernandao kalmak istiyor
Bursaspor'un eski futbolcusu Fernandao'ya olan ilgisi devam ediyor. Yeşil-Beyazlı kulübün Fernandao için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Ancak Fernandao'nun Fenerbahçe'de kalmak istediği, eski kulübüne dönmek istemediği de gelen haberler arasında.
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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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