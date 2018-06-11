Bursaspor'un eski futbolcusu Fernandao'ya olan ilgisi devam ediyor. Yeşil-Beyazlı kulübün Fernandao için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Ancak Fernandao'nun Fenerbahçe'de kalmak istediği, eski kulübüne dönmek istemediği de gelen haberler arasında.
Jose Fernandao kalmak istiyor
Fernandao, geçen sezon sakatlığının etkisini atlattıktan sonra etkili olmuştu.
Etiketler: Fenerbahçe , Bursaspor , Fernandao
- 11 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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