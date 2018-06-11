Jose Fernandao kalmak istiyor

Bursaspor'un eski futbolcusu Fernandao'ya olan ilgisi devam ediyor. Yeşil-Beyazlı kulübün Fernandao için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Ancak Fernandao'nun Fenerbahçe'de kalmak istediği, eski kulübüne dönmek istemediği de gelen haberler arasında.