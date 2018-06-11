Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Rafael Nadal... Tek erkekler finalinde dünya 7 numarası Avusturyalı Dominic Thiem'i 3-0 yenen dünya 1 numarası Nadal, bu turnuvadaki 11'inci şampiyonluğuna ulaştı. Thiem'e karşı ilk seti 6-4 kazanan Nadal, ikinci seti ise 6-3 aldı. Üçüncü seti de 6-2 kazanan İspanyol tenisçi, mutlu sona ulaşan taraf oldu. "Toprağın Kralı" lakaplı Nadal, bu unvanını da korumayı başardı.
Fransa açık’ta 11’inci kez şampiyon Nadal
Fransa Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Thiem’i 3-0 yenen Nadal, 11’inc i kez bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı
Etiketler: Fransa Açık , Rafael Nadal , Açık Tenis Turnuvası
- 11 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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