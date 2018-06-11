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’ta 11’inci kez şampiyon Nadal

Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Thiem’i 3-0 yenen Nadal, 11’inc i kez bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı

Fransa açık’ta 11’inci kez şampiyon Nadal
Tenis Turnuvası'nda şampiyon Rafael Nadal... Tek erkekler finalinde dünya 7 numarası Avusturyalı Dominic Thiem'i 3-0 yenen dünya 1 numarası Nadal, bu turnuvadaki 11'inci şampiyonluğuna ulaştı. Thiem'e karşı ilk seti 6-4 kazanan Nadal, ikinci seti ise 6-3 aldı. Üçüncü seti de 6-2 kazanan İspanyol tenisçi, mutlu sona ulaşan taraf oldu. "Toprağın Kralı" lakaplı Nadal, bu unvanını da korumayı başardı.
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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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