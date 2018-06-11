Fransa açık’ta 11’inci kez şampiyon Nadal

Tek erkeklerfinalinde dünya 7 numarasıAvusturyalıyenen dünya1 numarası, bu turnuvadaki11'inci şampiyonluğunaulaştı. Thiem'e karşıilk seti 6-4 kazanan Nadal,ikinci seti ise 6-3 aldı.Üçüncü seti de 6-2 kazananİspanyol tenisçi, mutlusona ulaşan taraf oldu.lakaplıNadal, bu unvanınıda korumayıbaşardı.