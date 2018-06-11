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  2. Josef için aynı teklif!

’a bir şans daha

Comolli, ’ın takımda kalmasını istiyor

Eljif Elmas’a bir şans daha
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında lisansı çıkartılmayan, 2. yarıda da yeterli şansı bulamayan Eljif Elmas'a birçok külüp talip olmasına karşın, Fransız sportif direktör Damien Comolli'nin genç yıldızın takımda kalmasını istediği öğrenildi. Eljif Elmas'ın en azından sezon başı kampında takımda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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