Eljif Elmas’a bir şans daha

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında lisansı çıkartılmayan, 2. yarıda da yeterli şansı bulamayan Eljif Elmas'a birçok külüp talip olmasına karşın, Fransız sportif direktör Damien Comolli'nin genç yıldızın takımda kalmasını istediği öğrenildi. Eljif Elmas'ın en azından sezon başı kampında takımda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.