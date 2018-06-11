Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında lisansı çıkartılmayan, 2. yarıda da yeterli şansı bulamayan Eljif Elmas'a birçok külüp talip olmasına karşın, Fransız sportif direktör Damien Comolli'nin genç yıldızın takımda kalmasını istediği öğrenildi. Eljif Elmas'ın en azından sezon başı kampında takımda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Eljif Elmas’a bir şans daha
Comolli, Eljif Elmas’ın takımda kalmasını istiyor
Etiketler: Eljif Elmas
- 11 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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