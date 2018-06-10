1990-1992 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen ve Kosova Futbol Futbol Federasponu Başkanlığı görevini yürüten Fadıl Vokri 57 yaşında hayatını kaybetti. Fadıl Vokri'nin kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bir süredir hastanede tedavi gören Fadıl Vokri Fenerbahçe formasıyla 52 maçta 19 gol atmıştı.
Vokri kalbine yenik düştü
- 10 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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