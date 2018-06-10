Almanlar Tolgay Arslan'ın peşini bırakmıyor. Stuttgart daha önce Tolgay Arslan için Beşiktaş'a 5 milyon Euro'luk teklifte bulunmuştu... Bundesliga temsilcisi bu teklifini 1 milyon Euro daha artırarak Kara Kartal'ın kapısını çaldı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in takımda kalması için yönetime rapor sunduğu Tolgay ile son kararı Başkan Fikret Orman verecek. 27 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş taraftarlarının da gözbebeği durumunda.
Stuttgart Tolgay için teklifini artırdı!
Daha önce yıldız oyuncu için Beşiktaş’a 5 milyon Euro teklif eden Almanlar, rakamı 6 milyon Euro’ya çıkardı
Etiketler: Tolgay Arslan , Kara Kartal , TEKNİK DİREKTÖR , Şenol Güneş , Fikret Orman , Beşiktaş , euro
- 10 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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