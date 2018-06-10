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Stuttgart Tolgay için teklifini artırdı!

Daha önce yıldız oyuncu için ’a 5 milyon teklif eden Almanlar, rakamı 6 milyon Euro’ya çıkardı

Stuttgart Tolgay için teklifini artırdı!
Almanlar 'ın peşini bırakmıyor. Stuttgart daha önce Tolgay Arslan için Beşiktaş'a 5 milyon 'luk teklifte bulunmuştu... Bundesliga temsilcisi bu teklifini 1 milyon Euro daha artırarak 'ın kapısını çaldı. Şenol Güneş'in takımda kalması için yönetime rapor sunduğu Tolgay ile son kararı Başkan Fikret Orman verecek. 27 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş taraftarlarının da gözbebeği durumunda.
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