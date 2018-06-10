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Menajerine markaj yapıyor

Menajerine markaj yapıyor
Galatasaray, Sofiane Feghouli'nin menajeriyle bir araya gelerek transferi hakkında konuştu. Henüz Feghouli'ye gelen bir teklif yok. Sarı-Kırmızılı Yönetim, menajeriyle yaptığı toplantıda, oyuncuyu satmak istediklerini yenileyerek, "FFP nedeniyle transfer yapmamız oyuncumuzun satışına bağlı" ifadelerini kullandı. Feghouli'nin menajerinin önümüzdeki haftadan itibaren Çin ve Katar Ligi takımlarıyla temaslarda bulunması bekleniyor.
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