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Badelj savaşı

Sportif Direktörü Comolli, Hırvat futbolcu ile ilk teması kurdu. Şartlar değerlendiriliyor. G.Saray da menajerler aracığıyla Badelj ile sürekli iletişim halinde. Transfer birkaç gün içinde netleşecek

Badelj savaşı

Süper Lig'de sezon sona erdi ancak ezeli rekabet bu kez transferde yaşanıyor... Fenerbahçe ile Galatasaray, Milan Badelj karşı karşıya geldi. Kadrosuna iyi bir orta saha eklemek isteyen Fenerbahçe, Sportif Direktör Damien Comolli aracılığıyla Hırvat yıldız Milan Badelj ile ilk teması kurdu... Bonservisi elinde olan tecrübeli oyuncunun transfer şartları hakkında bilgi alan Comolli'nin sonrasında bu raporu başkan Ali Koç'a sunduğu gelen haberler arasında.


ALBAYRAK MENAJERİYLE BULUŞTU
Fenerbahçe cephesinin değerlendirme yaptıktan sonra son teklifini Hırvat menajere sunması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler'in ezeli rakibi da ile yakından ilgileniyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen Galatasaray, Abdurrahim Albayrak ile Badelj için iletişime geçti. Cimbom da Hırvat yıldız için bekleyişte.

​İTALYA DEVİ MİLAN DA PEŞİNDE
Son 4 sezonu 'da geçiren Milan Badelj bitmek bilmez enerjisi ve top tekniğiyle ve Galatasaray'ın orta sahasına ilaç olacak kapasitede... 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu Milan'ın da istediği öğrenildi. Ancak Badelj, futbol kariyerine İtalya dışında devam etmek istiyor. Hırvat oyuncunun transferinin başlamadan netleşmesi bekleniyor.

MİLLİ TAKIMIN DEĞİŞMEZ İSİMLERİNDEN
29 yaşındaki Hırvat orta saha Milan Badelj, milli takımın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor... Tecrübeli futbolcu, Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın büyük kozu olacak.

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