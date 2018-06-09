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Trabzon'da samba rüzgarı

çalışmalarını sürdüren Fırtına, 'nun yıldız ismi 'yu markaja aldı...​

Trabzonda samba rüzgarı
Trabzonspor çalışmalarına tam gaz devam ederken gündeme yıldız bir isim geldi... Bordo-Mavililer'in Brezilya'nın takımında forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Willian Arao ile ilgilendiği öğrenildi. Karadeniz Fırtınası, ilk etapta oyuncuyu kiralık olarak transfer etmek istiyor. Ancak bunu başaramazsa bonservisiyle birlikte renklerine katacak.

TAKIMDAN GÖNDERİLECEKLER VAR
Bordo-Mavililer orta sahasından Kucka, Onazi, Okay ve Bero ile yollarını ayırmayı planlıyor. Orta saha arayışlarını hızlandıran Trabzonspor, Arao ile birlikte Musa Çağıran'la da temasta...

'un transfer etmek istediği Wilian Arao, Milli Takımı'nda 1 kez forma giydi. Sambacı, Brezilya dışında oynamadı.
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  • 09 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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