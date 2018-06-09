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Opare cepte Lang için son bir kez daha!

Opare cepte Lang için son bir kez daha!
Sağ bek transferi için yoğun mesai harcayan Beşiktaş artık son noktayı koymak üzere... Eski futbolcusu Daniel Opare ile her konuda anlaşan Siyah- Beyazlılar resmi imzayı henüz atmadı. Bunun nedeni ise teknik direktör Şenol Güneş'in Basel'li Michael Lang'da ısrarcı olması. Geçtiğimiz günlerde İsviçreli yıldız için Basel'le pazarlık masasına oturan yönetimi sonuç alamamıştı. Siyah-Beyazlılar'ın Lang için son bir hamle daha yapacağı, yine sonuç çıkmazsa Opare'ye imza attırılacağı öğrenildi.
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  • 09 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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