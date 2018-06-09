Kiralık sözleşmesi sona eren Japon kanat oyuncusu Yuto Nagatomo'nun bonservisini almak isteyen Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Çizme basını, önceki gün İtalya'ya giden Abdurrahim Albayrak'ın Inter'e 2.5 milyon Euro'luk son teklifini yaptığı ve İstanbul'a döndüğünü yazdı. 4 milyon Euro isteyen Inter, kısa sürede yanıt verecek.
Nagatomo’ya son teklif
G.Saray, Inter’e 2.5 milyon teklif etti ve beklemeye geçti...
Etiketler: Galatasaray , Yuto Nagatomo
- 09 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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