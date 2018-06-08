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Stuttgart’ın gözü ’da

Alman kulübü ’ın tecrübeli oyuncusu ’a talip oldu

Stuttgart’ın gözü Tolgay Arslan’da
Başta Roma olmak üzere adı birçok takımla anılan Tolgay Arslan için Alman dergisi Kicker'dan bir iddia ortaya atıldı. Haberde Alman ekibi Stuttgart'ın yıldız oyuncu için 'ın kapısını çaldığı vurgulandı.

8 MİLYON EURO İSTENDİ
Beşiktaş'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Tolgay Arslan için Siyah- Beyazlı kulübün Alman kulübünden 8 milyon bonservis bedeli istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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