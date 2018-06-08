Stuttgart’ın gözü Tolgay Arslan’da

Başta Roma olmak üzere adı birçok takımla anılan Tolgay Arslan için Alman dergisi Kicker'dan bir iddia ortaya atıldı. Haberde Alman ekibi Stuttgart'ın yıldız oyuncu için Beşiktaş'ın kapısını çaldığı vurgulandı.
8 MİLYON EURO İSTENDİ
Beşiktaş'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Tolgay Arslan için Siyah- Beyazlı kulübün Alman kulübünden 8 milyon Euro bonservis bedeli istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
8 MİLYON EURO İSTENDİ
Beşiktaş'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Tolgay Arslan için Siyah- Beyazlı kulübün Alman kulübünden 8 milyon Euro bonservis bedeli istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.