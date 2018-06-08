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, Ronalda için harekete geçti

İngiltere 'in köklü temsilcilerinden eski oyuncusu 'yu kadrosuna katmak istiyor. çalışmalarına hız veren ada ekibinin ü ısrarla istediği Ronaldo' nun da Manchester kentine geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Manchester United, Ronalda için harekete geçti
'de sezonu ezeli rakibi 'nin gerisinde ikinci sırada tamamlayan Kırmızı Şeytanlar, 'in yıldız futbolcusu 'yu kadrosuna katmak istiyor. 'nun özellikle istediği Ronaldo da Manchester kentine geri dönmeye sıcak bakıyor.

İngiliz gazetesi Daily Star'ın haberine göre, Manchester ekibinin büyük bir teklif ile Real Madrid'in karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Jose Mourinho'nun Pogba'nın gönderilmesinde bir sakınca olmadığını söylediği iddia edilirken, 'ın Ronaldo için ile birlikte 132 milyon Euro'luk bir teklifini Real Madrid'e sunması bekleniyor.

Geçmiş dönemlerde Cristiano Ronaldo'nun adı sık sık Manchester United ile anılmış ancak transfere yönelik somut bir adım atılamamıştı. 33 yaşındaki yıldız futbolcu Messi ve 'dan daha düşük bir ücret karşılığında Real Madrid'de oynadığı için yeni sözleşme talebinde bulunmuş ancak olumlu bir sonuç alamamıştı.
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  • 08 Haziran 2018, Cuma 09:32
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