Kartal’dan Jesus hamlesi

BEŞİKTAŞ dış transferde ilk bombayı patlatmak üzere... Forvet ve sağ bek arayışlarını sürdüren Siyah-Beyazlı yöneticilerin stoper transferinde Roma'da forma giyen Brezilyalı Juan Jesus'la yakından ilgilendiği ortaya çıktı. 2 hafta önce Fikret Orman, Jesus için Roma'ya resmi teklifte bulunmuştu.
SON PÜRÜZLER GİDERİLECEK
İtalyan kulübünün Sportif direktörü Monchi ile ikinci bir görüşmenin gerçekleştiği ve Jesus'un transferinde önemli bir yol alındığı öğrenildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de bu transferde hayli ısrarcı.
1 YILLIĞINA KİRALANACAK
Beşiktaş'ın 26 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak istediği ortaya çıktı. Pürüzlerin tamamen giderilmesi durumunda Brezilyalı yıldızın gelecek hafta İstanbul'a gelerek imza atması bekleniyor.
SON PÜRÜZLER GİDERİLECEK
İtalyan kulübünün Sportif direktörü Monchi ile ikinci bir görüşmenin gerçekleştiği ve Jesus'un transferinde önemli bir yol alındığı öğrenildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de bu transferde hayli ısrarcı.
1 YILLIĞINA KİRALANACAK
Beşiktaş'ın 26 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak istediği ortaya çıktı. Pürüzlerin tamamen giderilmesi durumunda Brezilyalı yıldızın gelecek hafta İstanbul'a gelerek imza atması bekleniyor.
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