Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, hedeflerinin kısa süre içinde kulübün ekonomik sorunları rayına oturtmak istediklerini söyleyedi. Hacısalihoğlu, "Pembe hayaller sunmuyoruz. Bu şartlar içerisinde değil 6 ay 3 yıl bile yeterli bile olmayabilir. Maddi konularla uğraşırken diğer faaliyetlerle ilgili çalışmaları da Türkiye'de bu işi en iyi bilen isimlerden biri olan Özkan Sümer'e emanet ettik. Nihai kararı birlikte veriyoruz. Bunun içerisine şimdi yeni teknik direktörümüz de dahil edildi. Şu an gidecek-kalacak oyuncularla ilgili çalışma yapılıyor." diye konuştu.
Hayal satmıyoruz
Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu “Kulübün şartlarını düzeltmek 3 seneyi bile bulabilir. Biz hayal satmıyoruz” dedi
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- 08 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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