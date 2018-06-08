Gomis yolcu

G.Saray'da Bafetimbi Gomis ile yollar ayrılmak üzere... Süper Lig'de sezonu 29 golle tamamlayan ve krallık tacını giyen Fransız forvet, ligin bitmesinin ardından kendisine Çin'den gelen astronomik teklifleri gerekçe göstererek yıllık 3 milyon 350 bin Euro olan ücretine zam yapılmasını talep etmişti.
YÖNETİMDEN GOMİS'E RET
UEFA denetiminde olan Galatasaray yönetimi ise 33 yaşındaki futbolcunun zam talebine olumsuz yanıt verdi. Gomis'in ise bu gelişme üzerine Sarı- Kırmızılı takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu öğrenildi.
YENİ ADRESİ ÇİN OLACAK
Gomıs'e Çin Süper Lig'inden bir takımın senelik 10 milyon Euro yıllık ücret önerdiği ve bu teklifin yıldız futbolcunun kafasını karıştırdığı öne sürüldü. Gomis'in menajerinin de ayrılık kararında etkili olduğu konuşuluyor.
CİMBOM 10 MİLYON EURO İSTİYOR
Galatasaray ise Gomis için 10 milyon Euro teklif edilmesi halinde transfere izin verecek. Sarı-Kırmızılılar Bafetimbi Gomis'ten gelecek parayı transferlerde kaynak olarak kullanmayı hedefliyor.
YÖNETİMDEN GOMİS'E RET
UEFA denetiminde olan Galatasaray yönetimi ise 33 yaşındaki futbolcunun zam talebine olumsuz yanıt verdi. Gomis'in ise bu gelişme üzerine Sarı- Kırmızılı takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu öğrenildi.
YENİ ADRESİ ÇİN OLACAK
Gomıs'e Çin Süper Lig'inden bir takımın senelik 10 milyon Euro yıllık ücret önerdiği ve bu teklifin yıldız futbolcunun kafasını karıştırdığı öne sürüldü. Gomis'in menajerinin de ayrılık kararında etkili olduğu konuşuluyor.
CİMBOM 10 MİLYON EURO İSTİYOR
Galatasaray ise Gomis için 10 milyon Euro teklif edilmesi halinde transfere izin verecek. Sarı-Kırmızılılar Bafetimbi Gomis'ten gelecek parayı transferlerde kaynak olarak kullanmayı hedefliyor.
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