Cimbom için Kurzawa iddiası

Polonya basını, Gornik Zarbre ile sözleşmesi sona eren sol kanat oyuncusu Rafal Kurzawa'nın Galatasaray'dan teklif aldığını yazdı. Bu sezon 41 maçta 4 gol ve 22 asistlik süper bir performans sergileyen 25 yaşındaki futbolcunun Fiorentina ile de görüşme halinde olduğu ifade ediliyor.