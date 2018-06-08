Polonya basını, Gornik Zarbre ile sözleşmesi sona eren sol kanat oyuncusu Rafal Kurzawa'nın Galatasaray'dan teklif aldığını yazdı. Bu sezon 41 maçta 4 gol ve 22 asistlik süper bir performans sergileyen 25 yaşındaki futbolcunun Fiorentina ile de görüşme halinde olduğu ifade ediliyor.
Cimbom için Kurzawa iddiası
Etiketler: Fiorentina , Galatasaray
- 08 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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