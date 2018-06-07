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Son dakika... 'a raporunu sunmak üzere kulüp binasına gitti

teknik direktörü , Başkan yönetimine raporunu sunmak üzere Fenerbahçe Kulüp binasına gitti.

Aykut Kocaman Kulüp binasında!
Kapsamlı bir rapor hazırlayan Kocaman, raporunu yeni başkana yüz yüze anlatmak üzere kulüp binasına gitti.



GÖRÜŞME BAŞLADI
'nin yeni başkanı ile teknik direktör görüşmesi başladı. Önce Comolli ile görüşen ve 3 yıllık anlaşma sağlayan Ali Koç, daha sonra Aykut Kocaman'ı kulübe davet etti.
Seçim öncesi yeni yönetimin önünü açmak için istifa etmesi beklenen ve bu kararı seçim sonrasına bırakan Aykut Kocaman, Ali Koç ile görüşmek için Ülker Stadyumu'na geldi.
Yapılan görüşmede takımın durumu hakkında bilgi alacak olan başkan Koç, yeni dönem planlaması hakkında da Kocaman ile konuşacak.
Kocaman'ın sunduğu rapor sonrası Koç, "Seninle devam etmeyeceğiz" derse, tecrübeli teknik adam istifa dilekçesini sunup 8 milyon liralık tazminatından vazgeçecek.

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  • 07 Haziran 2018, Perşembe 19:17
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