Koç & Comolli zirvesi

Fenerbahçe'de sıcak saatler... Geçtiğimiz hafta sonu Fenerbahçe'nin başkanlığına seçilen Ali Koç kolları sıvadı ve çalışmalara hız verdi. Koç dün Sportif Direktörlük görevine getirilen Damien Comolli ile bir araya gelerek yeni sezonun planlamasına başladı.
5 HOCA ADAYI VAR
Toplatının ana konusu yeni teknik direktörün kim olacağıydı... Aykut Kocaman ile yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Comolli ile teknik direktör konusunu masaya yatırdı. Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör adayları olarak Luis Enrique, Hasenhüttl, Peter Bosz, Juande Ramos ve Laurent Blanc'ın isimleri geçiyor.
GİDECEKLER DE BELLİ
Toplanlantıda bu 5 isim gündeme geldi... Ali Koç'un birkaç gün içinde yeni hocayı açıklaması bekleniyor. Görüşmede kalacak ve gidecek futbolcular da konuşuldu.
5 HOCA ADAYI VAR
Toplatının ana konusu yeni teknik direktörün kim olacağıydı... Aykut Kocaman ile yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Comolli ile teknik direktör konusunu masaya yatırdı. Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör adayları olarak Luis Enrique, Hasenhüttl, Peter Bosz, Juande Ramos ve Laurent Blanc'ın isimleri geçiyor.
GİDECEKLER DE BELLİ
Toplanlantıda bu 5 isim gündeme geldi... Ali Koç'un birkaç gün içinde yeni hocayı açıklaması bekleniyor. Görüşmede kalacak ve gidecek futbolcular da konuşuldu.
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