Arjantin ile İsrail arasında 9 Haziran'da Batı Kudüs'te yapılması planlanan karşılaşma Gazze'deki katliam nedeniyle iptal edildi. Bu karşılaşma için özellikle Filistinliler yoğun tepki göstermiş ve infial yaratmıştı. Arjantin Milli Takım Takım Teknik Direktörü Sampaoli de bu maçın oynanmasına karşı çıkıyordu.
FUTBOLCULAR KARARI BEĞENDİ
Arjantin Futbol Federasyonu maçın iptal edildiğini İsrail'e bildirirken bu karar futbolcular tarafından da memnuniyetle karşılandı. Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub ise kararı mutlulukla karşıladı.
İSRAİL CEVABINI ALDI
Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Rajoub, "Messi ve Arjantin, İsrail ırkçılığına tokat gibi cevap verdi. Maçın Kudüs'te yapılmasını isteyen İsrail cevabını aldı" diye konuştu.
ZAFER GÜNÜ
Rajoub bu kararın spor için bir zafer günü olduğunu sözlerine ekledi. Bu arada maçın Kudüs'te oynanmasına büyük tepki gösteren Filistinliler bu karardan sonra sevinç gösterisi yaptı.
FUTBOLCULAR KARARI BEĞENDİ
Arjantin Futbol Federasyonu maçın iptal edildiğini İsrail'e bildirirken bu karar futbolcular tarafından da memnuniyetle karşılandı. Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub ise kararı mutlulukla karşıladı.
İSRAİL CEVABINI ALDI
Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Rajoub, "Messi ve Arjantin, İsrail ırkçılığına tokat gibi cevap verdi. Maçın Kudüs'te yapılmasını isteyen İsrail cevabını aldı" diye konuştu.
ZAFER GÜNÜ
Rajoub bu kararın spor için bir zafer günü olduğunu sözlerine ekledi. Bu arada maçın Kudüs'te oynanmasına büyük tepki gösteren Filistinliler bu karardan sonra sevinç gösterisi yaptı.
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