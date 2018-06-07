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ırkçılığına gibi cevap

Başkanı Rajoub, “Messi ve Arjantin , ırkçılığına gibi bir cevap verdi” açıklamasında blundu

İsrail ırkçılığına tokat gibi cevap
Arjantin ile arasında 9 Haziran'da Batı Kudüs'te yapılması planlanan karşılaşma 'deki katliam nedeniyle iptal edildi. Bu karşılaşma için özellikle Filistinliler yoğun tepki göstermiş ve infial yaratmıştı. Arjantin Milli Takım Takım Teknik Direktörü Sampaoli de bu maçın oynanmasına karşı çıkıyordu.

FUTBOLCULAR KARARI BEĞENDİ
Arjantin Futbol Federasyonu maçın iptal edildiğini İsrail'e bildirirken bu karar futbolcular tarafından da memnuniyetle karşılandı. Başkanı Jibril Rajoub ise kararı mutlulukla karşıladı.



İSRAİL CEVABINI ALDI
Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Rajoub, "Messi ve Arjantin, İsrail ırkçılığına gibi cevap verdi. Maçın 'te yapılmasını isteyen İsrail cevabını aldı" diye konuştu.

ZAFER GÜNÜ
Rajoub bu kararın spor için bir olduğunu sözlerine ekledi. Bu arada maçın Kudüs'te oynanmasına büyük tepki gösteren Filistinliler bu karardan sonra sevinç gösterisi yaptı.
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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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