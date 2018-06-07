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Büyük buluşma

Üç büyüklerin başkanları Kulüpler Birliği’nin iftar yemeğinde buluştu. F.Bahçe, uzun süre sonra Kulüpler Birliği’nde başkan düzeyinde temsil edildi...

Büyük buluşma
Üç büyüklerin başkanları dün Kulüpler Birliği'nin organize etitği iftar organizasyonunda buluştu... Organizasyonda Kulüpler Birliği ve Başkanı Fikret Orman, Başkanı Ali Koç, Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile birlikte kulüplerinin başkanları yer aldı.

BİRLİK, BERABERLİK MESAJI VERİLDİ
Ali Koç'un göreve gelmesiyle F.Bahçe uzun süre sonra ilk kez dün Kulüpler Birliği'nde başkan düzeyinde temsil edildi. Dünkü iftar yemeğinde 3 büyük kulübün başkanı da dostluk mesjları verdi.

DAHA SIK GERÇEKLEŞTİRİLMELİ
Organizasyon sonrası konuşan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, "Fikret Başkana bu organizasyondan ötürü teşekkür ediyorum. Çok iyi bir organizasyondu. Daha sık yapılması gereken şeyler." ifadelerini kullandı.

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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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