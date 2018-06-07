Büyük buluşma

Üç büyüklerin başkanları dün Kulüpler Birliği'nin organize etitği iftar organizasyonunda buluştu... Organizasyonda Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile birlikte Süper Lig kulüplerinin başkanları yer aldı.
BİRLİK, BERABERLİK MESAJI VERİLDİ
Ali Koç'un göreve gelmesiyle F.Bahçe uzun süre sonra ilk kez dün Kulüpler Birliği'nde başkan düzeyinde temsil edildi. Dünkü iftar yemeğinde 3 büyük kulübün başkanı da dostluk mesjları verdi.
DAHA SIK GERÇEKLEŞTİRİLMELİ
Organizasyon sonrası konuşan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, "Fikret Başkana bu organizasyondan ötürü teşekkür ediyorum. Çok iyi bir organizasyondu. Daha sık yapılması gereken şeyler." ifadelerini kullandı.
BİRLİK, BERABERLİK MESAJI VERİLDİ
Ali Koç'un göreve gelmesiyle F.Bahçe uzun süre sonra ilk kez dün Kulüpler Birliği'nde başkan düzeyinde temsil edildi. Dünkü iftar yemeğinde 3 büyük kulübün başkanı da dostluk mesjları verdi.
DAHA SIK GERÇEKLEŞTİRİLMELİ
Organizasyon sonrası konuşan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, "Fikret Başkana bu organizasyondan ötürü teşekkür ediyorum. Çok iyi bir organizasyondu. Daha sık yapılması gereken şeyler." ifadelerini kullandı.
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