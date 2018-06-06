Yurttan ve dünyadan spor gündemi

ÇAYKUR RİZESPOR'DA HOPF BİTTİ BİTİYOR
Süper Lig'e yeniden çıkan Çaykur Rizespor'un Gençlerbirliği'nin tecrübeli kalecisi Johannes Hopf'u renklerine bağlamak üzere olduğu öğrenildi. Gençlerbirliği ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan başarılı kaleci için başkent kulübüyle görüşmeler sürerken önemli adımlar atıldığı belirlendi.
ANTALYASPOR'UN GÖZÜ RIZA ÇALIMBAY'DA
Geçtiğimiz sezon ligde sıkıntılı günler yaşayan Antalyaspor'un takımın başına Rıza Çalımbay'ı getirmek istediği öğrenildi. Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut'un Rıza Çalımbay'ı ikna etmek için büyük uğraş verdiği iddia edildi. Ancak tecrübeli hocanın mali konulardan dolayı teklife sıcak bakmadığı gelen bilgiler arasında.
FİLEDE A MİLLİ TAKIM UKRAYNA İLE OYNUYOR
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2018 CEV Avrupa Ligi Altın Kategori'de B Grubu'ndaki son maçında bugün Ukrayna ile karşılaşacak. Grubunda 4 galibiyet, 1 yenilgiyle 12 puanı bulunan ve daha önce Dörtlü Finallere kalmayı garantileyen Türkiye, Ivano Frankivsk kentinde Ukrayna'nın konuğu olacak. Maç Physical Education College Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak.
MUSTAFA REŞİT AKÇAY 3 YILLIK İMZAYI ATTI
Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Osmanlıspor, geçen sene yollarını ayırdığı Mustafa Reşit Akçay ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Düzenlenen törende 3 yıllık sözleşme imzalayan Mustafa Reşit Akçay, "Düşmek ve kalkmak yaşamın bir parçası. Ayağa kalkmanın zevkini biz tekrar Süper Lig'e çıkarak yaşayacağız" diye konuştu.
GÖZTEPE'NİN HEDEFİNDE BERNARD MENSAH VAR
Kadrosunda bulunan tecrübeli isimlerle yolları ayıran ve gençleştirme operasyonunu başlatan Göztepe, bonservisi Atletico Madrid'te bulunan ve geçen sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ı listesine aldı. Bu oyuncular için görüşmelerin tam gaz devam ettiği öğrenildi.
Süper Lig'e yeniden çıkan Çaykur Rizespor'un Gençlerbirliği'nin tecrübeli kalecisi Johannes Hopf'u renklerine bağlamak üzere olduğu öğrenildi. Gençlerbirliği ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan başarılı kaleci için başkent kulübüyle görüşmeler sürerken önemli adımlar atıldığı belirlendi.
ANTALYASPOR'UN GÖZÜ RIZA ÇALIMBAY'DA
Geçtiğimiz sezon ligde sıkıntılı günler yaşayan Antalyaspor'un takımın başına Rıza Çalımbay'ı getirmek istediği öğrenildi. Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut'un Rıza Çalımbay'ı ikna etmek için büyük uğraş verdiği iddia edildi. Ancak tecrübeli hocanın mali konulardan dolayı teklife sıcak bakmadığı gelen bilgiler arasında.
FİLEDE A MİLLİ TAKIM UKRAYNA İLE OYNUYOR
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2018 CEV Avrupa Ligi Altın Kategori'de B Grubu'ndaki son maçında bugün Ukrayna ile karşılaşacak. Grubunda 4 galibiyet, 1 yenilgiyle 12 puanı bulunan ve daha önce Dörtlü Finallere kalmayı garantileyen Türkiye, Ivano Frankivsk kentinde Ukrayna'nın konuğu olacak. Maç Physical Education College Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak.
MUSTAFA REŞİT AKÇAY 3 YILLIK İMZAYI ATTI
Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Osmanlıspor, geçen sene yollarını ayırdığı Mustafa Reşit Akçay ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Düzenlenen törende 3 yıllık sözleşme imzalayan Mustafa Reşit Akçay, "Düşmek ve kalkmak yaşamın bir parçası. Ayağa kalkmanın zevkini biz tekrar Süper Lig'e çıkarak yaşayacağız" diye konuştu.
GÖZTEPE'NİN HEDEFİNDE BERNARD MENSAH VAR
Kadrosunda bulunan tecrübeli isimlerle yolları ayıran ve gençleştirme operasyonunu başlatan Göztepe, bonservisi Atletico Madrid'te bulunan ve geçen sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ı listesine aldı. Bu oyuncular için görüşmelerin tam gaz devam ettiği öğrenildi.
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