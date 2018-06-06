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’dan G.Saray itirafı

, “G.Saray haberlerini duydum ama henüz bana gelen bir teklif yok” dedi

Yunus Mallı’dan G.Saray itirafı
A 'ın ile oynadığı özel maçtaki tek golünü atan , "Bu formayı giymek benim için büyük bir gurur. Milli Takım forması ile ilk golümü attım. Umarım devamı gelir." dedi. İsminin de Galatasaray ile anlıması hakkında ise Yunus,"Bu iddiaları ben de duydum. Ama bana ulaşan bir şey yok. İşime odaklanmış durumdayım. Transfere değil" diye konuştu.
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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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