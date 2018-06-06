A Milli Takım'ın Rusya ile oynadığı özel maçtaki tek golünü atan Yunus Mallı, "Bu formayı giymek benim için büyük bir gurur. Milli Takım forması ile ilk golümü attım. Umarım devamı gelir." dedi. İsminin transferde Galatasaray ile anlıması hakkında ise Yunus,"Bu iddiaları ben de duydum. Ama bana ulaşan bir şey yok. İşime odaklanmış durumdayım. Transfere değil" diye konuştu.
Yunus Mallı’dan G.Saray itirafı
Yunus Mallı, “G.Saray haberlerini duydum ama henüz bana gelen bir teklif yok” dedi
Etiketler: yunus mallı , milli takım , Galatasaray , Rusya , transfer
- 06 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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