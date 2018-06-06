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  2. Fener'de yüzler gülüyor

Yıldırım’ın yaz tatili

20 yıllık F.Bahçe başkanlığı görevi sona eren Yıldırım ailesiyle birlikte vakit geçiriyor

Yıldırım’ın yaz tatili
Ali Koç karşısında hezimet yaşayarak Fenerbahçe Başkanlığı görevine veda eden Aziz Yıldırım'ın nerede olduğu merak ediliyordu. Yıldırım'ın eşi Gonca hanımın sosyal medya hesabına yüklediği video bu soruya yanıt verdi. Kanlıca'daki evinde olan Yıldırım, minik kıza Yaz'la vakit geçiriyor. Ali Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu da Aziz Yıldırım'ın yanında yer alıyor.



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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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