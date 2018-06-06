Yıldırım’ın yaz tatili

karşısında hezimet yaşayarakgörevine veda eden'ın nerede olduğu merak ediliyordu.'ın eşihanımın sosyal medya hesabına yüklediği video bu soruya yanıt verdi.'daki evinde olan Yıldırım, minik kıza'la vakit geçiriyor.veda'ın yanında yer alıyor.