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Yarıştan asla kopmayacağız

Yarıştan asla kopmayacağız
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bordo-Mavili camianın kendilerine güven duymasını istedi. Ağaoğlu, "Bizler boş vaatlerle camiamızı kandırmak yerine gerçekleri anlatmalıyız. Ne sportif ne idari anlamda yarıştan kopmayacağız" dedi.
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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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