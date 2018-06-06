Yarıştan asla kopmayacağız

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bordo-Mavili camianın kendilerine güven duymasını istedi. Ağaoğlu, "Bizler boş vaatlerle camiamızı kandırmak yerine gerçekleri anlatmalıyız. Ne sportif ne idari anlamda yarıştan kopmayacağız" dedi.