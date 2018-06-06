Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bordo-Mavili camianın kendilerine güven duymasını istedi. Ağaoğlu, "Bizler boş vaatlerle camiamızı kandırmak yerine gerçekleri anlatmalıyız. Ne sportif ne idari anlamda yarıştan kopmayacağız" dedi.
Yarıştan asla kopmayacağız
Etiketler: Trabzonspor
- 06 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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