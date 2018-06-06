Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde, sözleşmesi süresinden önce feshedildiği gerekçesiyle Fatih Terim'e 9 milyon 324 bin lira ödemesi kararına, davanın her iki tarafı da farklı gerekçelerle itiraz etti. Fatih Terim'in avukatı tazminat miktarını az bulduğu için itiraz ederken, TFF ise tazminatın kaldırılmasını talep etti.
TFF ve Terim’den tazminat itirafı
TFF belirlenen tazminatın kaldırılmasını, Terim ise artırılmasını talep etti
Etiketler: TFF , Fatih Terim , Türkiye , futbol
- 06 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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