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ve Terim’den tazminat itirafı

belirlenen tazminatın kaldırılmasını, Terim ise artırılmasını talep etti

TFF ve Terim’den tazminat itirafı
Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde, sözleşmesi süresinden önce feshedildiği gerekçesiyle Fatih Terim'e 9 milyon 324 bin lira ödemesi kararına, davanın her iki tarafı da farklı gerekçelerle itiraz etti. Fatih Terim'in avukatı tazminat miktarını az bulduğu için itiraz ederken, TFF ise tazminatın kaldırılmasını talep etti.
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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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