Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 29 gol atan ve gol kralı olan Gomis, müthiş performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Çin kulüplerinin gözdesi haline gelen Gomis, önceliğinin Galatasaray'da kalmak olduğunu söyledi.
BANA BAĞLI DEĞİL
Galatasaray'da kalmak istediğini ancak bu konuda her şeyin kendisine bağlı olmadığını belirten Fransız forvet, "Bazı teklifler alıyorum. Bu konuda menajerimle oturup konuşacağız. Benimle ilgili planları ne bilmeliyim" dedi. 33 yaşındaki futbolcula Çin'den geçtiğimiz sezonun devre arasında senelik 7 milyon Euro'luk teklif gelmişti.
BANA BAĞLI DEĞİL
Galatasaray'da kalmak istediğini ancak bu konuda her şeyin kendisine bağlı olmadığını belirten Fransız forvet, "Bazı teklifler alıyorum. Bu konuda menajerimle oturup konuşacağız. Benimle ilgili planları ne bilmeliyim" dedi. 33 yaşındaki futbolcula Çin'den geçtiğimiz sezonun devre arasında senelik 7 milyon Euro'luk teklif gelmişti.
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