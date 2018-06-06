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Önceliğim 'da kalmak

golcü, “Bazı teklifler aldığım doğru. Ama önceliğim her zaman G.Saray’da kalmak” dedi

Önceliğim Galatasarayda kalmak
Geçtiğimiz sezon formasıyla 'de 29 gol atan ve gol kralı olan Gomis, müthiş performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. kulüplerinin gözdesi haline gelen , önceliğinin Galatasaray'da kalmak olduğunu söyledi.

BANA BAĞLI DEĞİL
Galatasaray'da kalmak istediğini ancak bu konuda her şeyin kendisine olmadığını belirten Fransız forvet, "Bazı teklifler alıyorum. Bu konuda menajerimle oturup konuşacağız. Benimle ilgili planları ne bilmeliyim" dedi. 33 yaşındaki futbolcula Çin'den geçtiğimiz sezonun devre arasında senelik 7 milyon Euro'luk teklif gelmişti.
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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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