;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Ah bir de golcü olsa
  2. Yıldızlarımıza devlerden yakın takip

futbolculardan çok iyi bir ekip kuracağım

Lucescu, “ futbolcularla çalışmaya devam edeceğim ve çok iyi bir ekip kuracağım” dedi

Genç futbolculardan çok iyi bir ekip kuracağım
MİLLİ Takım Mircea Lucescu, A 'ın ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası "İyi bir takıma karşı iyi bir sonuç aldık" dedi. futbolcularla çalışmaya devam edeceğini belirten Rumen teknik adam, "Çok iyi bir ekip kuracağıma inanıyorum. Elimizde çok iyi genç oyuncular var. Kamuoyunun da bizi desteklemesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Etiketler: , , ,
  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar