MİLLİ Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, A Milli Takım'ın Rusya ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası "İyi bir takıma karşı iyi bir sonuç aldık" dedi. Genç futbolcularla çalışmaya devam edeceğini belirten Rumen teknik adam, "Çok iyi bir ekip kuracağıma inanıyorum. Elimizde çok iyi genç oyuncular var. Kamuoyunun da bizi desteklemesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Genç futbolculardan çok iyi bir ekip kuracağım
Lucescu, “Genç futbolcularla çalışmaya devam edeceğim ve çok iyi bir ekip kuracağım” dedi
Etiketler: Teknik Direktörü , genç , milli takım , Rusya
- 06 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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