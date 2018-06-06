Futbolda dostluk rüzgarı

Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na Ali Koç'un seçilmesinin ardından verdiği olumlu mesajlar karşılığını bulmaya başladı.
SİNYAL VERİLMİŞTİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın telefonda görüşmelerinin ardından önemli bir gelişme daha yaşandı.
BÜYÜK BULUŞMA
Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Koç'u Kulüpler Birliği'nin bugünkü iftarına davet etti ve bu teklif kabul gördü. Bugün gerçekleşecek olan iftar yemeğinde Fenerbahçe Başkanı Koç ve Beşiktaş Başkanı Orman'ın yanı sıra Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da yer alacak. Organizasyonun birilk ve beraberliğe önemli katkı yapması bekleniyor.
FİKRET ORMAN BEŞİKTAŞ
ALİ KOÇ FENERBAHÇE
MUSTAFA CENGİZ
AHMET AĞAOĞLU TRABZONSPOR
SİNYAL VERİLMİŞTİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın telefonda görüşmelerinin ardından önemli bir gelişme daha yaşandı.
BÜYÜK BULUŞMA
Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Koç'u Kulüpler Birliği'nin bugünkü iftarına davet etti ve bu teklif kabul gördü. Bugün gerçekleşecek olan iftar yemeğinde Fenerbahçe Başkanı Koç ve Beşiktaş Başkanı Orman'ın yanı sıra Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da yer alacak. Organizasyonun birilk ve beraberliğe önemli katkı yapması bekleniyor.
FİKRET ORMAN BEŞİKTAŞ
ALİ KOÇ FENERBAHÇE
MUSTAFA CENGİZ
AHMET AĞAOĞLU TRABZONSPOR
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