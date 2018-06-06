Fener'de yüzler gülüyor

Fenerbahçe Doğuş'tan dev zafer... Tahincioğlu Basketbol Ligi final serisi ilk maçında sahasında Tofaş'ı konuk eden Sarı-Lacivertliler, rakibini 103-63 gibi farklı bir skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Kanarya'da Fenerbahçe Başkanı olarak ilk resmi maç heyecanını yaşayan Ali Koç da kulübe tarihi bir sonuçla "Merhaba" dedi.
RAKİBE FIRSAT TANIMADILAR
İlk dakikadan itibaren oyunun kontrolünü eline alan Fenerbahçe ilk çeyreği 21-15 önde kapadı. İkinci çeyrekte de rakibine şans tanımayan Fener, devreyi 47-30 üstün tamamladı. Sarı- Lacivertliler son çeyreğe ise 38 sayı önde girdi.
WANAMAKER'DEN 17 SAYI
Son çeyrekte de rahat bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Doğuş maçı 103-63 kazandı. Sarı-Lacivertlilerde Wanamaker 17 sayı kaydetti. Serinin ikinci maçı yarın yine F.Bahçe'nin sahasında.
TARAFTAR DESTEĞİ MÜKEMMELDİ
F.Bahçe'nin başarılı coach'u Zeljko Obradovic, Tofaş galibiyeti sonrası, "Taraftarımız bize mükemmel bir destek verdi. Onların desteğiyle maçı kazandık ve final serisinde 1-0 öne geçtik" diye konuştu.
RAKİBE FIRSAT TANIMADILAR
İlk dakikadan itibaren oyunun kontrolünü eline alan Fenerbahçe ilk çeyreği 21-15 önde kapadı. İkinci çeyrekte de rakibine şans tanımayan Fener, devreyi 47-30 üstün tamamladı. Sarı- Lacivertliler son çeyreğe ise 38 sayı önde girdi.
WANAMAKER'DEN 17 SAYI
Son çeyrekte de rahat bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Doğuş maçı 103-63 kazandı. Sarı-Lacivertlilerde Wanamaker 17 sayı kaydetti. Serinin ikinci maçı yarın yine F.Bahçe'nin sahasında.
TARAFTAR DESTEĞİ MÜKEMMELDİ
F.Bahçe'nin başarılı coach'u Zeljko Obradovic, Tofaş galibiyeti sonrası, "Taraftarımız bize mükemmel bir destek verdi. Onların desteğiyle maçı kazandık ve final serisinde 1-0 öne geçtik" diye konuştu.
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