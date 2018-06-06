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Fener’de tarihi tören

’nin yeni başkanı , mazbatasını 20 bin taraftra önünde aldı... Koç, Ülker Stadı’ndaki tarihi törende taraftarlara birçok konuda çağrı yaptı...

Fener’de tarihi tören
Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticiler pazar günü gerçekleştirilen seçimin ardından dün mazbataları almak için yeniden Ülker Stadı'na geldiler.

TÖRENİN YILDIZLARI!
Burada yapılan törende Başkan Ali Koç ve yöneticiler mazbatalarını alarak resmen göreve başladılar. Mazbatalar Vefa Küçük tarafından kendilerine verildi. Ancak törenin yıldızı Fenerbahçe taraftarı oldu.



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Yaklaşık 20 bin Fenerbahçe taraftarı bu tarihi ana şahitlik yaptı ve tezahüratlarla Başkan Koç'a destek verdi. Başkan "3 yıl sonra biz gitmeyeceğiz, lar bize gelecek" diyerek iddiasını ortala kodu. Taraftar da bu sözlerle adeta coştu.
Taraftar stada akın etti


Ali Koç'un mazbatasını aldığı törene Sarı-Lacivertli taraftarlar adeta akın etti. Taraftarlar, 'ü festival alanına çevirdi.


Mazbata töreninde Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç ve çocukları da yer aldı.
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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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