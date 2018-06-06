Fener’de tarihi tören

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticiler pazar günü gerçekleştirilen seçimin ardından dün mazbataları almak için yeniden Ülker Stadı'na geldiler.
TÖRENİN YILDIZLARI!
Burada yapılan törende Başkan Ali Koç ve yöneticiler mazbatalarını alarak resmen göreve başladılar. Mazbatalar Vefa Küçük tarafından kendilerine verildi. Ancak törenin yıldızı Fenerbahçe taraftarı oldu.
SPONSOR BİZE GELECEK
Yaklaşık 20 bin Fenerbahçe taraftarı bu tarihi ana şahitlik yaptı ve tezahüratlarla Başkan Koç'a destek verdi. Başkan Ali Koç "3 yıl sonra biz gitmeyeceğiz, sponsorlar bize gelecek" diyerek iddiasını ortala kodu. Taraftar da bu sözlerle adeta coştu.
Taraftar stada akın etti
Ali Koç'un mazbatasını aldığı törene Sarı-Lacivertli taraftarlar adeta akın etti. Taraftarlar, Kadıköy'ü festival alanına çevirdi.
Mazbata töreninde Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç ve çocukları da yer aldı.
TÖRENİN YILDIZLARI!
Burada yapılan törende Başkan Ali Koç ve yöneticiler mazbatalarını alarak resmen göreve başladılar. Mazbatalar Vefa Küçük tarafından kendilerine verildi. Ancak törenin yıldızı Fenerbahçe taraftarı oldu.
SPONSOR BİZE GELECEK
Yaklaşık 20 bin Fenerbahçe taraftarı bu tarihi ana şahitlik yaptı ve tezahüratlarla Başkan Koç'a destek verdi. Başkan Ali Koç "3 yıl sonra biz gitmeyeceğiz, sponsorlar bize gelecek" diyerek iddiasını ortala kodu. Taraftar da bu sözlerle adeta coştu.
Taraftar stada akın etti
Ali Koç'un mazbatasını aldığı törene Sarı-Lacivertli taraftarlar adeta akın etti. Taraftarlar, Kadıköy'ü festival alanına çevirdi.
Mazbata töreninde Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç ve çocukları da yer aldı.
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