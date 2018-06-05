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Kapıyı kimseye kapatmadık

Lucescu Arda’yı kadroya almamasıyla ilgili olarak, “Kimseye kapıyı kapatmadık. Şu an gençleri kadroya aldık” dedi

Kapıyı kimseye kapatmadık
A Lucescu, Rusya maçı öncesi konuştu. Arda Turan'ı kadroya çağırmamasıyla ilgili olarak, "31 yaşında yetenekli bir oyuncu. Cezası var. Önümüzdeki dönemde faydalanmayı düşünüyoruz. Kimseye kapıları kapatmadık. Genç oyuncuları görmek istedim" dedi. 'yı değerlendiren Rumen hoca, "Zenit'te çalıştığım için Rus oyuncuları tanıyorum. Hepsiyle iyi ilişkilerimiz var. öncesi son kez sahneye çıkacaklar. Bu yüzden ekstra motivasyonları olacaktır. Ancak bizim futbolcuların elinden geleni yapacağını düşünüyorum. İyi bir maç olacak" dedi.
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