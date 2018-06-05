A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, Rusya maçı öncesi konuştu. Arda Turan'ı kadroya çağırmamasıyla ilgili olarak, "31 yaşında yetenekli bir oyuncu. Cezası var. Önümüzdeki dönemde faydalanmayı düşünüyoruz. Kimseye kapıları kapatmadık. Genç oyuncuları görmek istedim" dedi. Rusya'yı değerlendiren Rumen hoca, "Zenit'te çalıştığım için Rus oyuncuları tanıyorum. Hepsiyle iyi ilişkilerimiz var. Dünya Kupası öncesi son kez sahneye çıkacaklar. Bu yüzden ekstra motivasyonları olacaktır. Ancak bizim futbolcuların elinden geleni yapacağını düşünüyorum. İyi bir maç olacak" dedi.
Kapıyı kimseye kapatmadık
Lucescu Arda’yı kadroya almamasıyla ilgili olarak, “Kimseye kapıyı kapatmadık. Şu an gençleri kadroya aldık” dedi
Etiketler: milli takım , Teknik Direktörü , Arda Turan , Dünya Kupası , Rusya
- 05 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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