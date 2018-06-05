G.Saray, Yellow Friday kampanyası ile GS Store mağazalarına akın etmiş ve 130 bin ürün satın almıştı... Sarı-Kırmızılı taraftarlar geçtiğimiz cuma günü başlayan Grey Weekend kampanyasında bu sayıyı aşmayı başardı. Cimbom'a gönül veren taraftarlar, 147 bin ürün satın alarak kulübe önemli bir katkıda bulunmuş oldu.
Grey Weekend ile rekor kırdılar!
G.Saray taraftarı hafta sonu 147 bin ürün satın alarak yeni bir rekora imza attı
Etiketler: Grey Weekend
- 05 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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