Grey Weekend ile rekor kırdılar!

G.Saray, Yellow Friday kampanyası ile GS Store mağazalarına akın etmiş ve 130 bin ürün satın almıştı... Sarı-Kırmızılı taraftarlar geçtiğimiz cuma günü başlayan Grey Weekend kampanyasında bu sayıyı aşmayı başardı. Cimbom'a gönül veren taraftarlar, 147 bin ürün satın alarak kulübe önemli bir katkıda bulunmuş oldu.