Galatasaray, Twitter'da tarihinin en yüksek aylık (Mayıs) etkileşim sayısına erişti. Sarı-Kırmızılılar, sosyal medyada 4 milyon 300 bin etkileşimde bulundu. Bu rakamda 21. şampiyonluğun etkisi büyük.
Galatasaray rekor kırdı
Etiketler: Galatasaray
- 05 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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