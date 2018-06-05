Fenerbahçe'de başkanın ismi 20 yıl aradan sonra değişirken, yeni başkan Ali Koç ve ekibini adeta bir ateşten gömlek bekliyor! Başkan Ali Koç'u hem mali yönden hem de idari açıdan zor bir dönem bekliyor. Kısa vadede de yapması gereken çok önemli şeyler de var. İlk sırada ise teknik heyet seçimi ve transfer planlaması var.
TRANSFERLERİN ACELESİ VAR!
Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynayacak olan Fenerbahçe temmuz ayının ortasına kadar teknik direktör ve transfer işlerini tamamlaması gerekiyor. Bunun yanında yeni mali sorunlar da var.
AMATÖR BRANŞTA SPONSOR YOK
Acıbadem forma göğüs reklamı sponsorluğundan çekildi. Doğuş ise basket takımından çekilmek üzere. Forma reklamı için talipliler var ama basketbol takımına da sponsor bulmak gerekiyor.
DOĞUŞ 15 MİLYON EURO VERİYORDU
Çünkü Doğuş gurubunun yıllık katkısı 15 milyon Euro'yu buluyordu. Bunun yanında voleybol ve kadın basketbol takımlarının da sponsoru bulunmuyor. Bunlar da Ali Koç'u bekleyen sorunlar.
2 YILDIZDAN BİRİ SATILACAK
UEFA ile finansal fair play anlaşmasının devam etmesi de transfer için önemli engellerden birisi. Bunun için Giuliano ya da Josef'ten biri satılacak. Scout ekibinin belirlediği genç ve yetenekli isimler anılacak.
MALİ DURUM 'SÜRDÜRÜLEMEZ'
Kulübün 400 milyon Euro'yu bulan borcunun uzun vadede yönetilmesi ise Ali Koç ve ekibinin uykularını kaçırıyor. Mali durum için "Sürdürülemez" ifadesini kullanan Başkan Koç'un kendisi de kulübe sermaye koyacak.
TRANSFERLERİN ACELESİ VAR!
Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynayacak olan Fenerbahçe temmuz ayının ortasına kadar teknik direktör ve transfer işlerini tamamlaması gerekiyor. Bunun yanında yeni mali sorunlar da var.
AMATÖR BRANŞTA SPONSOR YOK
Acıbadem forma göğüs reklamı sponsorluğundan çekildi. Doğuş ise basket takımından çekilmek üzere. Forma reklamı için talipliler var ama basketbol takımına da sponsor bulmak gerekiyor.
DOĞUŞ 15 MİLYON EURO VERİYORDU
Çünkü Doğuş gurubunun yıllık katkısı 15 milyon Euro'yu buluyordu. Bunun yanında voleybol ve kadın basketbol takımlarının da sponsoru bulunmuyor. Bunlar da Ali Koç'u bekleyen sorunlar.
2 YILDIZDAN BİRİ SATILACAK
UEFA ile finansal fair play anlaşmasının devam etmesi de transfer için önemli engellerden birisi. Bunun için Giuliano ya da Josef'ten biri satılacak. Scout ekibinin belirlediği genç ve yetenekli isimler anılacak.
MALİ DURUM 'SÜRDÜRÜLEMEZ'
Kulübün 400 milyon Euro'yu bulan borcunun uzun vadede yönetilmesi ise Ali Koç ve ekibinin uykularını kaçırıyor. Mali durum için "Sürdürülemez" ifadesini kullanan Başkan Koç'un kendisi de kulübe sermaye koyacak.
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