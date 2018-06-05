Alt yapıda adres belli Jose Ramon Alexanko

Yeni yönetim sportif direktör, teknik direktör meselesinin ardından alt yapıya da el atacak. Başkan Koç'un alt yapıyı teslim edeceği kişi ise hemen hemen belli oldu.
GÖRÜŞMELER YAPILDI
Başkan Ali Koç, 12 yıl boyunca Barcelona'nın alt yapısını yöneten Jose Ramon Alexanko'yu getirmeyi planlıyor. Şu anda Tv'de futbol yorumculuğu yapan Alexanko ile Ali Koç'un görüşme yaptığı ve el sıkıştığı da gelen haberler arasında.
GÖRÜŞMELER YAPILDI
Başkan Ali Koç, 12 yıl boyunca Barcelona'nın alt yapısını yöneten Jose Ramon Alexanko'yu getirmeyi planlıyor. Şu anda Tv'de futbol yorumculuğu yapan Alexanko ile Ali Koç'un görüşme yaptığı ve el sıkıştığı da gelen haberler arasında.
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