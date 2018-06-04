;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Trabzon Eren için takas önerdi Cimbom 'Nakit' dedi
  2. Türkiye böyle kongre görmedi

Forvette ilk aday Musa

Hem ’le birlikte oynayacak hem de kanatlarda görev yapacak bir isim arayan , ’yı kiralamayı hedefliyor...

Forvette ilk aday Musa
Bafetımbı Gomis 29 golle krallık koltuğuna oturmasına rağmen Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında forvet transferi önemli bir yer tutuyor... Bunun nedeni, Fransız yıldızın yedeği Eren Derdiyok'un hem istenen oyuncu profilinde olmaması hem de istikrarsız bir görüntü çizmesi. Teknik direktör Fatih Terim bu nedenle hem gerektiğinde Gomis'le birlikte oynayabilecek hem de kanatlarda görev yapabilecek bir forvetin takıma katılmasını istiyor. Alınan bilgilere göre tecrübeli hoca, bonservisi Leicester'da olan Ahmed Musa'yı listenin başına yazdı. Yönetim de sezonu CSKA'da geçiren Nijeryalı yıldızı kiralamak için görüşmelere başladı.
Etiketler: , , , ,
  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ