Forvette ilk aday Musa

Bafetımbı Gomis 29 golle krallık koltuğuna oturmasına rağmen Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında forvet transferi önemli bir yer tutuyor... Bunun nedeni, Fransız yıldızın yedeği Eren Derdiyok'un hem istenen oyuncu profilinde olmaması hem de istikrarsız bir görüntü çizmesi. Teknik direktör Fatih Terim bu nedenle hem gerektiğinde Gomis'le birlikte oynayabilecek hem de kanatlarda görev yapabilecek bir forvetin takıma katılmasını istiyor. Alınan bilgilere göre tecrübeli hoca, bonservisi Leicester'da olan Ahmed Musa'yı listenin başına yazdı. Yönetim de sezonu CSKA'da geçiren Nijeryalı yıldızı kiralamak için görüşmelere başladı.