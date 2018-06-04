Fırtına’dan Musa hamlesi

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'da
forma giyen
25 yaşındaki Musa
Çağıran ile yakından
ilgilendiği
öğrenildi. Bordo-
Mavililer transferi
para+oyuncu karşılığında
bitirmeyi planlıyor.
Trabzonspor'un
Musa'da ısrarcı olduğu
öğrenildi.
- 04 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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