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Fırtına’dan Musa hamlesi

25 yaşındaki orta saha için para ve takas teklifi yapacak. Bordo-Mavililer de ısrarcı

Fırtına’dan Musa hamlesi
'un 'da forma giyen 25 yaşındaki Musa Çağıran ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Bordo- Mavililer transferi para+oyuncu karşılığında bitirmeyi planlıyor. Trabzonspor'un Musa'da ısrarcı olduğu öğrenildi.
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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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