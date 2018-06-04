Fenerbahçe'de Ali Koç'un Aziz Yıldırım'ı geride bırakarak başkan seçilmesinin ardından ilk istifa haberi geldi.
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman istifa etti
Fenerbahçe'de yeni başkan Ali Koç'un seçilmesinin ardından teknik direktör Aykut Kocaman istifasını sundu.
Etiketler: Aykut Kocaman , Ali Koç , Aziz Yıldırım , Fenerbahçe
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