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Taraftar hancı geri kalan yolcudur

Başkan adayı , “Saygı görmek istiyorsak , saygı göstereceğiz. Kimse ’den büyük değil. Taraftar hancı geri kalan yolcudur” dedi

Taraftar hancı geri kalan yolcudur
Başkan adayı Ali Koç, bugün yapılacak seçimlerden önce kongre üyelerine seslendi.

YENİ BİR ATILIM ZAMANI
Ali Koç, Aziz Yıldırım'a hem övgü hem de eleştiri yaptı. Ali Koç, şu ifadeleri kullandı: "Yıldırım'ın 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' sözlerinizi ülke geç anladı. Allah korusun bundan sonra arzu etmediğimiz bir sonuç çıkması halinde bu camia aynı refleksi bir saniye düşünmeden sergileyecektir.. Saygı görmek istiyorsak, rakiplerimize saygı göstereceğiz.... Kimse F.Bahçe'den büyük değildir. Taraftar hancı, geri kalan yolcudur. Yeni bir atılımın tam zamanı. Fenerbahçe camiasına güveniyorum.
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