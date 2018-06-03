Resmi olmayan sonuçlara göre Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç seçildi. Fenerbahçe Olağan Genel Kurul'unda Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında geçen başkanlık yarışında tarihi bir rekorla, 21 Bin 350 üyenin katıldığı Fenerbahçe Kongresi'nde Ali Koç başkan seçildi.





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KONGREDEN NOTLAR

-Saat 10:00 itibariyle oy verme işlemi başladı.

-Başkan adaylarından Aziz Yıldırım 36 numaralı sandıkta, Ali Koç ise 21 numaralı sandıkta oyunu kullanacak.

-Aziz Yıldırım, oy kullanmaya gelen üyeleri giriş alanında karşıladı.

-Fenerbahçe kongre üyesi olan Emre Belözoğlu oyunu kullandı.

-Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç oyunu kullandı. Ali Koç, "Dereyi görmeden paçayı sıvamıyoruz. Bir hayal gerçekleşmek üzere. Aziz Yıldırım'a kızgın değilim, o benim başkanım" dedi.

-Üyeleri kapıda karşılayan Aziz Yıldırım güneşten rahatsız olunca şapka taktı.

-Fenerbahçe'de sabah 10:00'da başlayan oy verme işleminde şu ana kadar 12 bin 50 oy kullanıldı.

-Fenerbahçe'nin seçimli kongresinde bir üye aşırı sıcaktan dolayı baygınlık geçirdi.

-Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel de oyunu kullandı.

-REKOR GÜNCELLENDİ! Fenerbahçe Kongresi'nde kullanılan oy sayısı 18 bini geçti.



-Fenerbahçeli eski futbolcu Tuncay Şanlı da oyunu kullandı.

-Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman da oyunu kullandı.

-Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses de oyunu kullandı.





-RESMİ AÇIKLAMA: "Kongrede oy kullanan üye sayısı şu ana kadar 20 bin 400!"





-ALİ KOÇ OYUNU KULLANDI: Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, 21 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

-AZİZ YILDIRIM OYUNU KULLANDI: Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, 36 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

-Saat 17:00 itibariyle Fenerbahçe'de kongre alanına girişler tamamlandı. İçerideki üyeler dışında kimse oy kullanamayacak. İçerideki üyelerin oy kullanma işlemleri bitince sayım işlemine geçilecek.

- 17.15 itibariyle oy verme işlemi sona erdi. 21 bin 350 üye oyunu kullandı.



-19:03 Gelen ilk bilgilere göre Ali Koç, birçok sandıkta seçimi önde götürüyor.



-Resmi olmayan sonuçlara göre ilk sandıkta Ali Koç'a 122, Aziz Yıldırım'a 33 oy çıktı.

-Resmi olmayan sonuçlara göre ikinci sandıkta Ali Koç'a 437, Aziz Yıldırım'a 108 oy çıktı.

-Resmi olmayan sonuçlara göre 17. ve 18. sandıkta toplamda; Ali Koç'a 898, Aziz Yıldırım'a 241 oy çıktı.





ALİ KOÇ TEBRİKLERİ KABUL EDİYOR

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda şu ana kadar açılan sandıklarda büyük farkla önde olan Ali Koç, tebrikleri kabul etmeye başladı.

REKOR KATILIM BEKLENİYOR

Seçimli olağan genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kongrede 20 binin üzerinde üyenin oy kullanması bekleniyor. Kulüp tarihindeki önceki katılım rekoru 2-3 Haziran 2013'te gerçekleşen kongrede kırılmıştı. Aziz Yıldırım'ın Mehmet Ali Aydınlar'ı geçerek yeniden başkan olduğu kongrede 9 bin 380 oy kullanılmıştı.

Yarın başlayacak kongrede, 2013 yılındaki rekor katılımın iki katına ulaşılması tahmin ediliyor.

İLK KEZ STATTA YAPILIYOR

Sarı-lacivertli kulübün kongresine ilk kez bir stat ev sahipliği yapıyor. Daha önce birçok tesiste kongresi gerçekleşen sarı-lacivertli kulübün bu genel kurulu, geniş katılım sayısı nedeniyle Ülker Stadı'na alındı.

Oy verme işlemi için sandıklar saha içine konuldu. Üyeler Ülker Stadı'nda Fenerium Tribünü'ne giriş yapacak. Bu tribüne sığılmaması durumunda ise kale arkası tribünlerine de genel kurul üyeleri alınacak.

Saha zemininin korunması için yarı saha özel malzemeyle kaplandı. Zeminin üzerine konuşmaların yapılacağı bir platform kuruldu. Sahaya platformun yanı sıra sandıklar ve kabinler de yerleştirildi. Sarı lacivertli genel kurul üyeleri, oylarını 38 sandıkta kullanacak.

YÖNETİM LİSTELERİNDE KİMLER VAR?

AZİZ YILDIRIM YÖNETİM LİSTESİ

ASİL

Mithat Yenigün - İş adamı

Mehmet Kocadon - Belediye Başkanı

Nihat Özbağı - Müteahhit

Mahmut Uslu - İş adamı

İlhan Ekşioğlu - Turizm ve tekstilci

Şekip Mosturoğlu - Hukukçu

Ömer Temelli - İş adamı

Önder Fırat - İş adamı

Ozan Balaban - Mühendis, mimar

Ahmet Özokur - İş adamı

Fatih Öztürk - İş adamı

Selim Kosif - İş adamı

Ahmet Ketenci - Beltur Genel Müdürü

Metin Doğan - İş adamı

YEDEKLER

Ekrem Eray Arda - İş adamı

İlyas Bulcay - Avukat

Yahya Uğur - İTO Meclis Üyesi

Barış Göktürk - Yönetici

Levent Kınay - İş adamı

Yasemin Merçil - Avukat

Murat Salar - Genel Müdür

ALİ KOÇ YÖNETİM LİSTESİ

ASİL

Erol Bilecik - TÜSİAD Başkanı

Semih Özsoy - İş adamı

Mehmet Burhan Karaçam - Bankacı

Sevil Zeynep Becan - Mühendis

Mustafa Tankut Turnaoğlu - İş adamı

Fethi Pekin - Avukat

Metin Şen - İş adamı

Turhan Şahin - Fenerbahçe eski yöneticisi

Mustafa Kemal Danabaş - İş adamı

Acar Sertaç Komsuoğlu - İş adamı

Simla Türker Beyazıt - İş kadını

Ömer Okan - İnşaatçı

Burak Çağlan Kızılhan - CEO

YEDEKLER

Belgin Aral - Avukat

Alper Pirşen - Avukat

Ozan Korman Tarman - Yazar

Metin Sipahioğlu - İş adamı

Selahattin Baki - İş adamı

Muhittin İlker Dinçay - İş adamı

Esra Nazlı Ercan - İş kadını