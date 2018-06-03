Fenerbahçe'nin tarihi kongresinde oy verme işlemi başladı. 10.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'a kadar sürecek. Kongrede 26 bin 2 kişi kongrede oy kullanabilecek. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında geçecek olan başkanlık seçimi sonucunda Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olacak. Gelişmeleri canlı olarak takip edebileceğiniz bu sayfa sürekli güncellenmektedir.

Mevcut Başkan Aziz Yıldırım ve eski yöneticilerden Ali Koç'un yarışacağı başkanlık seçimi dün konuşmalarla başlamıştı. Bugün ise saat 10:00'dan itibaren oy kullanma işlemi başladı. Oy verme süreci saat 17:00'da sona erecek. Ülker Stadı'nda yapılacak oy verme işleminin ardından sandıklar toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanlığının öncülüğünde oylar sayılacak.

KONGREDEN NOTLAR

-Saat 10:00 itibariyle oy verme işlemi başladı.

-Başkan adaylarından Aziz Yıldırım 36 numaralı sandıkta, Ali Koç ise 21 numaralı sandıkta oyunu kullanacak.

YÖNETİM LİSTELERİNDE KİMLER VAR?

AZİZ YILDIRIM YÖNETİM LİSTESİ

ASİL

Mithat Yenigün - İş adamı

Mehmet Kocadon - Belediye Başkanı

Nihat Özbağı - Müteahhit

Mahmut Uslu - İş adamı

İlhan Ekşioğlu - Turizm ve tekstilci

Şekip Mosturoğlu - Hukukçu

Ömer Temelli - İş adamı

Önder Fırat - İş adamı

Ozan Balaban - Mühendis, mimar

Ahmet Özokur - İş adamı

Fatih Öztürk - İş adamı

Selim Kosif - İş adamı

Ahmet Ketenci - Beltur Genel Müdürü

Metin Doğan - İş adamı

YEDEKLER

Ekrem Eray Arda - İş adamı

İlyas Bulcay - Avukat

Yahya Uğur - İTO Meclis Üyesi

Barış Göktürk - Yönetici

Levent Kınay - İş adamı

Yasemin Merçil - Avukat

Murat Salar - Genel Müdür

ALİ KOÇ YÖNETİM LİSTESİ

ASİL

Erol Bilecik - TÜSİAD Başkanı

Semih Özsoy - İş adamı

Mehmet Burhan Karaçam - Bankacı

Sevil Zeynep Becan - Mühendis

Mustafa Tankut Turnaoğlu - İş adamı

Fethi Pekin - Avukat

Metin Şen - İş adamı

Turhan Şahin - Fenerbahçe eski yöneticisi

Mustafa Kemal Danabaş - İş adamı

Acar Sertaç Komsuoğlu - İş adamı

Simla Türker Beyazıt - İş kadını

Ömer Okan - İnşaatçı

Burak Çağlan Kızılhan - CEO

YEDEKLER

Belgin Aral - Avukat

Alper Pirşen - Avukat

Ozan Korman Tarman - Yazar

Metin Sipahioğlu - İş adamı

Selahattin Baki - İş adamı

Muhittin İlker Dinçay - İş adamı

Esra Nazlı Ercan - İş kadını