Fenerbahçe'nin tarihi kongresinde oy verme işlemi başladı. 10.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'a kadar sürecek. Kongrede 26 bin 2 kişi kongrede oy kullanabilecek. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında geçecek olan başkanlık seçimi sonucunda Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olacak. Gelişmeleri canlı olarak takip edebileceğiniz bu sayfa sürekli güncellenmektedir.
Mevcut Başkan Aziz Yıldırım ve eski yöneticilerden Ali Koç'un yarışacağı başkanlık seçimi dün konuşmalarla başlamıştı. Bugün ise saat 10:00'dan itibaren oy kullanma işlemi başladı. Oy verme süreci saat 17:00'da sona erecek. Ülker Stadı'nda yapılacak oy verme işleminin ardından sandıklar toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanlığının öncülüğünde oylar sayılacak.
KONGREDEN NOTLAR
-Saat 10:00 itibariyle oy verme işlemi başladı.
-Başkan adaylarından Aziz Yıldırım 36 numaralı sandıkta, Ali Koç ise 21 numaralı sandıkta oyunu kullanacak.
YÖNETİM LİSTELERİNDE KİMLER VAR?
AZİZ YILDIRIM YÖNETİM LİSTESİ
ASİL
Mithat Yenigün - İş adamı
Mehmet Kocadon - Belediye Başkanı
Nihat Özbağı - Müteahhit
Mahmut Uslu - İş adamı
İlhan Ekşioğlu - Turizm ve tekstilci
Şekip Mosturoğlu - Hukukçu
Ömer Temelli - İş adamı
Önder Fırat - İş adamı
Ozan Balaban - Mühendis, mimar
Ahmet Özokur - İş adamı
Fatih Öztürk - İş adamı
Selim Kosif - İş adamı
Ahmet Ketenci - Beltur Genel Müdürü
Metin Doğan - İş adamı
YEDEKLER
Ekrem Eray Arda - İş adamı
İlyas Bulcay - Avukat
Yahya Uğur - İTO Meclis Üyesi
Barış Göktürk - Yönetici
Levent Kınay - İş adamı
Yasemin Merçil - Avukat
Murat Salar - Genel Müdür
ALİ KOÇ YÖNETİM LİSTESİ
ASİL
Erol Bilecik - TÜSİAD Başkanı
Semih Özsoy - İş adamı
Mehmet Burhan Karaçam - Bankacı
Sevil Zeynep Becan - Mühendis
Mustafa Tankut Turnaoğlu - İş adamı
Fethi Pekin - Avukat
Metin Şen - İş adamı
Turhan Şahin - Fenerbahçe eski yöneticisi
Mustafa Kemal Danabaş - İş adamı
Acar Sertaç Komsuoğlu - İş adamı
Simla Türker Beyazıt - İş kadını
Ömer Okan - İnşaatçı
Burak Çağlan Kızılhan - CEO
YEDEKLER
Belgin Aral - Avukat
Alper Pirşen - Avukat
Ozan Korman Tarman - Yazar
Metin Sipahioğlu - İş adamı
Selahattin Baki - İş adamı
Muhittin İlker Dinçay - İş adamı
Esra Nazlı Ercan - İş kadını
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