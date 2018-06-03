;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Rodallega Göztepe’ye
  2. Listede ‘Galatasaraylı’ iddiası

belirsizliği

Yönetimi, 32 yaşındaki golcüden maaşının düşürülmesini istedi. Ancak Burak olumlu ya da olumsuz geri dönmedi

Burak Yılmaz belirsizliği
Ekonomik küçülmeye gidecek olan spor Yönetimi, Burak Yılmaz'a menajeri aracığılıyla maaşında indirim yapmasını istedi. 'da tedavisine devam edilen Burak'ın yönetimin yaptığı bu çağrıya olumsuz yanıt vermediği ancak şuana kadar bir indirim de yapmadığı öğrenildi. Bordo-Mavililer'in gol makinesini, başta Beşiktaş olmak üzere Başakşehir de istiyor. Burak, 'dan yıllık 3 milyon 200 bin Euro alıyor.
Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ