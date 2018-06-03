Ekonomik küçülmeye gidecek olan Trabzonspor Yönetimi, Burak Yılmaz'a menajeri aracığılıyla maaşında indirim yapmasını istedi. Almanya'da tedavisine devam edilen Burak'ın yönetimin yaptığı bu çağrıya olumsuz yanıt vermediği ancak şuana kadar bir indirim de yapmadığı öğrenildi. Bordo-Mavililer'in gol makinesini, başta Beşiktaş olmak üzere Başakşehir de istiyor. Burak, Trabzonspor'dan yıllık 3 milyon 200 bin Euro alıyor.
Burak Yılmaz belirsizliği
Trabzon Yönetimi, 32 yaşındaki golcüden maaşının düşürülmesini istedi. Ancak Burak olumlu ya da olumsuz geri dönmedi
Etiketler: Burak Yılmaz , Trabzon , Trabzonspor , ALMANYA , Beşiktaş , Başakşehir
- 03 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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