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Başkandan 5 bin

Grey Weekend kampanyasına destek veren , 5 bin ’lik alışveriş yaptı...

Başkandan 5 bin TL
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, taraftarların isteği üzerine başlatılan 'GreyWeekend' kampanyasına destek verdi. Beyoğlu GS Store'da 5 bin TL'lik alışveriş yapan başkan Cengiz yaptığı açıklamada, "UEFA'dan men cezasını engelledik. Mevcut sınırlamalar içinde teknik kadronun istekleri doğrultusunda transferler yapacağız" ifadelerini kullandı.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mehmet-newyork mehmet-newyork

Daha fazla beklerdim,,En az 10 bin TL,olmaliydi,,aslinda her yonetim kurulu uyesi bu adimi atmali ,,10 bin TL alisveris adimini,,

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cevapla 03.06.2018 05:15
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