Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, taraftarların isteği üzerine başlatılan 'GreyWeekend' kampanyasına destek verdi. Beyoğlu GS Store'da 5 bin TL'lik alışveriş yapan başkan Cengiz yaptığı açıklamada, "UEFA'dan men cezasını engelledik. Mevcut sınırlamalar içinde teknik kadronun istekleri doğrultusunda transferler yapacağız" ifadelerini kullandı.
Başkandan 5 bin TL
Grey Weekend kampanyasına destek veren Mustafa Cengiz, 5 bin TL’lik alışveriş yaptı...
Etiketler: mustafa cengiz , TL , UEFA , Beyoğlu
- 03 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
Daha fazla beklerdim,,En az 10 bin TL,olmaliydi,,aslinda her yonetim kurulu uyesi bu adimi atmali ,,10 bin TL alisveris adimini,,
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